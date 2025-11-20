新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかりさんが２０日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。安倍晋三元首相銃撃事件で起訴された山上徹也被告の裁判員裁判で、１９日に弁護側証人として出廷した被告の妹が被告とともに世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者で１億円以上の献金をしてきた母親のもとで生きてきた苦しみを打ち明け、「私たちは教団に家庭を壊された被害者