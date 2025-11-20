西武は２０日、外国人選手の獲得における戦力強化と、将来ＮＰＢで活躍が見込まれる外国人選手の発掘・育成体制の拡充を目的に「西武ライオンズ海外戦略」を策定したと発表。独立リーグ球団の佐賀アジアドリームズと業務提携を締結したほか、ドミニカ共和国を中心に中南米地域でのスカウティング強化を企図し、２０１４年に在籍していたアブナー・アブレイユ氏（３０）と国際スカウト業務の契約締結を行ったことも合わせて発表し