20日午後2時25分ごろ、熊本県菊池市の木原哲也さん（63）方の建物が燃えていると、119番があった。熊本県警などによると、木造平屋建て住宅1棟と犬舎2棟の計約340平方メートルを全焼し、繁殖用に飼育されていたプードルなど約100匹が死んだ。けが人はいなかった。火は周辺の山林に延焼し、通報から約4時間後に鎮火した。県警などは出火原因を調べている。