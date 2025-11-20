「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」は２１日、東京ドームで行われます。どなたでもご参列いただける「一般の部」は午後３時に開場します（入場＝２１、２２ゲート）。人工芝のグラウンドに入場し、約５０メートルの祭壇の前でお別れをしていただきます。会場内では長嶋さんにゆかりのある品々を展示しています。献花はできませんが、会場でお渡しするカードにメッセージを記してお供えいただけます。記念のポス