甚大な被害が出ている大分市佐賀関の大規模な火災。発生から3日目となる20日も未だ鎮火に至っていません。火災現場から数百メートルほど離れた地区では水が出にくくなるなどの影響が出ています。 水が出にくくなる『一部断水』が発生しているのは火元と見られる場所から西に数百メートルほど離れた幸の浦地区です。 大分市上下水道局によりますと今回の火災で多くの水道管が破損し、漏水が発生。 そのため水圧が弱