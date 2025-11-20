私はマナ。旦那のコウジと、息子2人（8才、5才）と暮らしています。現在私は、3人目を妊娠中。お互いの実家が近くにありますが、旦那が育休をとるなどしてできるだけ夫婦で協力し、乗り越えようと決めました。そんなある日、旦那の妹アイカちゃんのハワイ挙式が決まりました。なんと式は私の出産予定日の1週間前！旦那は私への相談もなしに勝手に行くことを決め、現地に4泊もするそうです。出産そっちのけで浮かれている様子にモ