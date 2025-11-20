約170棟の建物が焼け、甚大な被害が出ている大分市佐賀関の大規模な火災。発生から2回目の朝を迎えた避難所に身を寄せる人達の表情には疲れの色が濃くなっていました。 ◆避難している人「(今は)食べるのが精いっぱい。髪を洗いたいとか体を洗いたい」「洋服なんか全然何もない。これ着たまんまだから。ハンカチ一枚ない。運動に出てそのままの姿できたから」 佐賀関の避難所 ◆TOS甲斐菜々子記者「避難所となっ