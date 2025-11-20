福岡県警大牟田署は20日、大牟田市唐船の路上で同日午後4時ごろ、下校中の小学生女児らが見知らぬ男からスマートフォンを向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は中年で灰色の原動機付自転車に乗った人物だったという。