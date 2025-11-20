約170棟の建物が焼け、甚大な被害が出ている大分市佐賀関の大規模な火災。 大規模火災から一夜明けた19日朝。火事のあった現場を撮影した映像です。黒く焦げた木材のほか何かが燃えている様子も確認できます。 別の人が焼け跡となった神山地区を撮影した写真です。建物は焼け崩れ、焼けた基礎部分がむき出しになっています。 この写真を撮影したのは姫野靖之さん。火災現場となったこの地区におばが住んでいて心配で発生直後に