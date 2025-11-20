ツキノワグマ（資料画像）秋田朝日放送 秋田県の鈴木健太知事は２０日、環境省など国の省庁を訪問し、クマ対策関連の交付金拡充などの予算確保を要望しました。 来年度予算に関する要望のため環境省などを訪問した鈴木知事は、クマの出没や被害防止対策のほか、個体数の管理に向けて十分な予算の確保を求めました。 【環境省を訪問した鈴木知事】 「クマ被害対策パッケージにつきましてもかなりのスピード感