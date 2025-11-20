◇ラグビーリポビタンDツアー2025日本―ジョージア（2025年11月22日トビリシ）日本ラグビー協会は20日、22日にジョージア代表と対戦する日本代表の登録メンバー23人を発表。LOワーナー・ディアンズ主将（ハリケーンズ）、SO李承信（神戸）らの先発が決まった。世界ランキングは日本が13位、ジョージアが11位。通算対戦成績は日本の5勝2敗。今秋の日本代表はオーストラリアを相手に15―19で惜敗後、世界ランキング1位の南