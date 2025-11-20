新日本プロレスは20日、後楽園ホールで「WORLDTAGLEAGUE2025」が開幕した。A組は矢野通・ボルチン・オレッグ組が本格初参戦の“大巨人”石川修司・エル・デスペラード組を9分56秒、エビ固めで破り、白星スタートした。試合は序盤から石川とボルチンのパワー対決で始まり、矢野のうまさにデスペラードの多彩な技でともに譲らず。石川とデスペラードが矢野に合体技を出そうとしたところ、一瞬のスキを突いて矢野が石川とデス