女子レスリング五輪3連覇の吉田沙保里さん（43）が20日、自身のインスタグラムを更新。「推し」の応援のために福岡に駆けつけたことを報告した。吉本は「初の九州場所に行く事ができましたー」と書き出し、大相撲を観戦したことを報告。「推しの霧島関の応援もしっかりしてきましたよー」と記し、霧島のタオルを手に笑みを浮かべるショットを投稿した。「そして福岡の美味しい物たくさんいただきました」と福岡グルメを堪能