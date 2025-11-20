¸ø¼°Îý½¬¤ò½ª¤¨¡¢»£±Æ¤Ë±þ¤¸¤ë¸°»³Í¥¿¿¡á¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè6Àï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕ¤Ï21Æü¤Ë¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£20Æü¤Ï¸ø¼°Îý½¬¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÃË»Ò¤ÇÂè4Àï¤òÀ©¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿¤Ï4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¹¥Ä´¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤Ç¤­¤ë»î¹ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»³ËÜÁðÂÀ¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÄ´»Ò¡£½÷»Ò¤ÏÂè3Àï¤ÇGP½éÍ¥¾¡¤ÎÀéÍÕÉ´²»¤¬Àª¤¤¤òÊÝ¤Á¡¢Âè