耳が聞こえない、または聞こえにくい選手の祭典「デフリンピック」は、11月15日（土）に開幕、日本勢は連日メダルラッシュの活躍となっています。大会5日目、駒沢陸上競技場で男子400メートル決勝が行われました。準決勝トップのタイムで決勝に進出した日本デフ男子400メートル記録保持者（47秒82）の山田真樹選手（28歳 ぴあ）。山田選手は俳優とアスリートの2つの顔を持つ二刀流の選手で、スタンドからたくさんのエールが送られ