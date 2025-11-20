自民党の萩生田光一幹事長代行は２０日、党本部で日本維新の会・藤田文武共同代表、中司宏幹事長と面会したあと、報道陣の取材に応じた。冒頭、萩生田氏は「（維新との）連立合意から約１か月が過ぎまして、与党協議会も順調に進んでおりますので、改めて残された国会会期をどうまわしていくか、特に連立合意の?一丁目一番地?と言われている（議員）定数削減についてどういう実効性があるものにしていくかについて話し合いをし