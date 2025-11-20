クマ捕獲の支援に当たる陸上自衛隊 秋田・鹿角市 １１月６日 秋田県内でクマの捕獲や駆除の支援を行っている陸上自衛隊のトップは２０日、自治体や猟友会との連携はスムーズに進んでいるという認識を示しました。 陸上自衛隊トップの荒井正芳陸上幕僚長は防衛省で行われた定例の記者会見で、秋田県内での支援活動について話しました。 第２１普通科連隊は５日からこれまでに秋田県内１１市町村で後方支援を実施し、