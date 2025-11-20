『M-1グランプリ2025』の準決勝（12月4日）に進出する30組が決まった。【写真】令和ロマンがコンビで記者会見に登場ちょんまげラーメンはラストイヤーへの思いを語る『M-1グランプリ2025』会見昨年の決勝メンバーからは、真空ジェシカ・エバース・ヤーレンズ・ママタルトが準決勝に進出。一方、昨年決勝の舞台で戦ったジョックロックや、オズワルド・東京ホテイソン・ダンビラムーチョ・ちょんまげラーメン（旧「インデ