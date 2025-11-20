■これまでのあらすじ母に結婚を反対され思い悩む凜。その一方で弟は、FXの失敗から実家の金品にまで手を出していた。母に頼まれ凜は弟を訪ねるが、弟は開き直り、話をすり替え凛を悪者に。そこへ現れた婚約者は、言い訳を並べ姉を責める弟を見て「100万円を渡す代わりに二度と家族に迷惑をかけない」との合意書を差し出す。弟は「こんなこと思いつくなんてサイコパスだ」と皮肉を返すが、彼は穏やかに「僕は自分の損得のためだけ