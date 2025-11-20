秋田朝日放送 秋田県由利本荘市に工場がある金属加工会社が動物園の檻を作った経験を生かし、クマ捕獲用の箱わなを製作し県に贈りました。 秋田県が各市町村に聞き取り調査したところ、各市町村には合わせて５５３基の箱わながありますが、クマの捕獲でフル稼働していて、１３の市と町が箱わなが不足していると回答しています。 こうした状況を受け、由利本荘市の工場で金属製品の加工などを行う八嶋製作所が初めて箱わな