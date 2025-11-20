憂鬱に…▶▶最初から読む▶▶世界で一番嫌いな女ずっと嫌いだった女がいなくなってくれたら、私は幸せになれる？26歳OLのエリは、大学から付き合っている彼からのプロポーズもされ、まさに順風満帆な人生を送っていました。しかしそんな彼女には大きな不安が。それは妹のまりあの存在でした。幼いころから姉のものを羨ましがってきたまりあは、ことあるごとに物や人を奪っていき、エリはそんな妹と比べられる