◆大相撲▽九州場所第１２日（２０日、福岡国際センター）東前頭１５枚目・錦富士（伊勢ケ浜）は同８枚目・一山本（放駒）に突き落とされ、４敗目を喫した。立ち合いから押し込み、突っ張って前に出たが、一山本に土俵際で右に左に逃げられ、最後は突き落としで逆転を許した。「前に圧力がかかっていたので、いくしかないという気持ちだった。最後攻め急いだところはあったけど、仕方ない」と肩を落とした。優勝争いで２敗の