グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。11月15日（土）の放送は、青森県・青森産業会館から公開生放送でお届け！ ゲストにAwesome City Club（atagiさん、PORINさん、モリシーさん）をお迎えして、11月5日（水）に配信リリースされたデビュー10周年記念10作連続リリース第8弾シングル「ファンファーレ」について伺いました。