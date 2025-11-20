２１日の金曜ロードショー（後９時）は、同日にいよいよ公開される「果てしなきスカーレット」を記念した細田守監督特集の第３弾として、一つ前の作品である「竜とそばかすの姫」（２０２１年）が、枠を３５分拡大して放送。金ローへは２２年７月以来、３年４か月ぶりの登場となる。高知県の田舎町に父と２人で住む女子高生・すずは、幼い頃に母親を事故で亡くし、それがきっかけで歌うことができなくなっていた。ある日、すず