俳優の梅沢富美男が２０日放送のＴＢＳ系「プレバト！！」（木曜・午後７時）に出演し、自信の一句を夏井いつき先生に酷評される一幕があった。「俳句査定」に特別永世名人として出演の梅沢は同じものを繰り返し買ってしまう「リピート買い」というお題に締めの一句として「冴ゆる夜や塩せんべいの咀嚼音」と詠んだ。「冬になりまして夜になりますと、もう音もすべて凍ってしまうんじゃないかって。そんな感じがしますよ