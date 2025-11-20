小倉競輪場のG1「第67回競輪祭」（優勝賞金5090万円）と「第3回競輪祭女子王座戦」（優勝賞金590万円）は2日目を終えた。12Rのガールズ準決勝。佐藤水菜（26＝神奈川）は自分のタイミングで仕掛け、2コーナーでもう先頭。番手で食らいつく大浦彩瑛に並ばせることなく、連日の完勝劇で順当に決勝へと駒を進めた。「集中しすぎてレースを覚えていないんです」。佐藤がゾーンに入った時に出てくるワードが今回もまず飛び出した