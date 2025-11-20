秋田朝日放送 クマの出没が相次ぎ子どもの遊び場として公共施設の無料開放が広がる中、秋田市の保育園に２０日、移動図書館が初めて訪れました。 秋田市立中央図書館・明徳館の移動図書館が秋田市のめぐみ保育園に初めてやって来ました。２歳から５歳までの園児３９人が始めに本や紙芝居など３つの話を楽しみました。園児たちは動く紙芝居とも呼ばれるパネルシアターに興味深々です。 続いて挑戦したのが本を借りる