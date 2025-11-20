ドル円はいったん調整の動きも堅調地合い維持、この後の米雇用統計なども警戒=ロンドン為替概況 ドル円は東京午後からロンドン朝にかけて１５７円７８銭まで上値を伸ばした。今年１月以来のドル高圏。昨日の米FOMC議事要旨を受けて１２月の米利下げ期待が後退。日銀の１２月利上げ期待も低いままとなっており、日米金利差縮小への警戒感が後退していることで、円キャリー取引の拡大からのドル高円安が継続。本日高市政