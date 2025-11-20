【ゴチになります26第22戦】ゲストは武田鉄矢さん！秋の私服ゴチ！私服のテーマは“人の先を行く 秋のモテモテコーデ”果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？バトル会場情報【店名】フレンチ懐石 広尾おくむら【住所】東京都渋谷区広尾5丁目6-6広尾プラザ1階【電話番号】03-6277-0698【営業時間】ランチ11:30〜14:30 (L.O13:30)ディナー17:30〜22:00 (L.O20:00)※状況により営業時間が変更となる可能性がござい