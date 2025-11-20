news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「101件の連続窃盗に関与か被害総額2000万円超」のニュースについてお伝えします。◇◇◇20日、埼玉・所沢警察署から車が出てきました。後部座席に座り、カメラに気づくと手で顔を覆った男。警察によりますとベトナム国籍の無職ファム・ホン・リン容疑者(32) ら 男4人は、今年8月、茨城県日立市の空き家に侵入し、腕時計など1万5000円相当を盗んだ疑いが持たれています。フ