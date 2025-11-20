＜大相撲十一月場所＞◇十二日目◇20日◇福岡・福岡国際センター【映像】巨漢力士、土俵を降りる際に“まさか”の行動愛されキャラで知られる体重226キロの超巨漢力士が土俵を降りる際に見せた“まさか”の行動が注目を集める一幕があった。その力士とは序ノ口九枚目・錦丸（朝日山）。身長174.5センチ、体重226.9キロで22歳の錦丸は角界屈指の巨漢力士。過去には健康診断の際に採血に45分を要して悪戦苦闘したことでも話題に