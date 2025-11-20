天皇皇后両陛下は学習院大学にある博物館を私的に訪問し、大正天皇の后・貞明皇后に関する展示を鑑賞されました。両陛下は、きょう午後6時ごろ、東京・豊島区にある天皇陛下の母校・学習院大学を私的に訪問し、集まった人たちに笑顔で手を振られました。大学の構内にある「学習院ミュージアム」では、特別展「貞明皇后と華族」が開かれていて、大正天皇の后・貞明皇后の活動の紹介のほか、服や笛などゆかりの品々が展示されていま