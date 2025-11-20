11月18日、ラジオ番組『レコメン』が放送された。同日のパーソナリティーとしてtimeleszの佐藤勝利が登場し、彼の発言が話題となっている。「2003年7月にスタートした同ラジオ番組は、若年層からの人気を誇る深夜番組です。2025年11月からは、火曜日のパーソナリティにtimeleszの佐藤勝利さんと原嘉孝さんが就任。2人が週替わりで3時間の生放送を担当することが発表されていました」（芸能プロ関係者）初回放送は、佐藤と原が2人