ラオスを訪問中の天皇皇后両陛下の長女・愛子さま。20日は世界遺産の古都を訪問された。皇室にとってゆかりのある場所で、どんなお言葉を述べられたのだろうか。民族衣装で陛下の思い出の地をラオスの古都ルアンパバーンに向かう高速列車に乗り込まれた、青いパンツスーツ姿の愛子さま。街全体が世界遺産に登録されたルアンパバーン。天皇陛下も皇太子時代に訪問された場所だ。記者リポート：世界遺産の街、古都ルアンパバーン。愛