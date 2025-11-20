11月10日、東京・品川で開幕した「品川国際映画祭」に登場したのはモデルの井桁弘恵だ。シースルーの衣装でオープニングセレモニーに参加した。同映画祭に毎年訪れているという観客は彼女の様子をこう語る。「2018年にスタートした映画祭は今年で7回めでした。野外シアターが設置されており、ショートフィルムを中心に世界から36作品が集まっています。グルメエリアもあり、家族連れや仕事終わりの方にも人気ですよ。井桁さんは