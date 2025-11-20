2025年11月21日（金）、JR新横浜駅の新幹線下りホーム上に「スターバックス コーヒー JR新横浜駅 新幹線下りホーム11号店」がオープンします。新幹線のホーム上にスターバックスが出店するのは全国初の事例となります。【参考】東海道新幹線、駅ホームなどへコーヒーとアイスの自販機を新たに86台設置10月末に車内ワゴン販売終了（※2023年10月掲載記事）https://tetsudo-ch.com/12915819.html出発直前でも本格コーヒーを「Bre