（台北中央社）台北金馬映画祭は19日、アジアの新鋭監督による長編作品を対象にした「NETPAC賞」を、ゆりやんレトリィバァ監督の「禍禍女」（まがまがおんな）に贈った。映画祭実行委員会の報道資料によれば同賞は、国際団体「NETPAC」（Network for the Promotion of Asian Cinema）がアジア映画の普及を目指し、世界各地の30以上の映画祭とタイアップして設けており、台北金馬映画祭では2007年から授与している。今回は「禍禍女