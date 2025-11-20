プロ野球・巨人は20日、育成ドラフト2位で指名した立正大の林燦（はやし・きら）投手と仮契約を結びました。支度金は290万円、年俸は400万円（金額は推定）となります。「強気でインコースを攻めたり、フォークで三振を取るというパワー系のピッチャーだと思うので、そういうところを覚えていただけたらと思います」林投手は北海道出身。日本ハムジュニアでもプレーしたことがあり、巨人の大津綾也選手とは同学年でチームメートで