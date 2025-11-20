２０日午後２時２０分頃、熊本県菊池市原の木原哲也さん（６３）方から出火、木造平屋の住宅１棟と犬舎２棟（延べ約３４０平方メートル）を全焼し、犬舎で飼われていた犬約１００匹が死んだ。けが人はなかった。県警菊池署などによると、木原さんは犬の繁殖業を営んでいたという。近くの山林にも燃え移ったため、県の防災消防ヘリコプター１台が出動し、約４時間後に鎮火した。