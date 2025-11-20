ソフトバンクの選手会納会ゴルフが２０日に福岡県内で開かれ、ホークスから戦力外通告を受けて１４日に巨人と育成契約を結んだ板東湧梧投手（２９）も参加した。鷹で７年間プレーした右腕は、仲間との別れを惜しむようにラウンド。移籍の報告と互いの健闘を誓い合った。「板東！またね！」。同学年の周東佑京内野手（２９）は愛車のサイドウインドーを開けると、エンジン音に負けない大きな声で再会を約束。巨人で新たなスター