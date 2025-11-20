日本ハム、巨人、中日で活躍し、今季限りで現役を引退した中田翔氏（３６）が２０日、自身のインスタグラムを更新。雰囲気一変のショットを投稿した。「今日撮影やってんけど以外に楽しかった！！ありがとう〜！！何の撮影やったかはまた詳しく言うね〜！！」と綴り、眼鏡姿で革ジャンを羽織ったモデル姿を公開。コメント欄などでは「この破壊力。翔さんカッコよすぎです」、「惚れ直しました♥」、「モデルだ！シブい」