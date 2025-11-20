ベッドに仰向けに寝転んでくつろいでいた猫さん。そんな猫さんの上に押し倒すように覆い被さってみたら……。まるでヒロインのような反応はTikTokで179万回以上再生され、「瞳孔の開き方までがヒロインやw」「逃げないでいるの可愛すぎ」「え、なにっ！？て感じwww」といった声が殺到しています！ 【動画：ベッドでくつろぐ猫に『床ドン』してみた結果…想像以上に『ヒロインすぎる反応』】 ベッドでくつろぎ中の猫さん TikTok