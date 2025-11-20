11月14日、『第76回NHK紅白歌合戦』の出場歌手が発表され、旧ジャニーズ・『STARTO ENTERTAINMENT』からはKing & Prince（キンプリ）が3年ぶり6度目の出演を果たすことが明らかになった。2023年にジャニー喜多川氏の性加害問題を受けて同事務所所属タレントの出場が44年ぶりに途絶えて以降、STARTO所属アーティストとしては初の紅白復帰となる。【写真】顔色が悪いと心配された、高橋海人Number_iとKing & Princeの共演