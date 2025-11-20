クリスマスまで、あと1カ月ほど。家のガレージに飾られていたのは、サンタクロースにスノーマンの置き物。そこに足元がふらつく男性が近づきます。次の瞬間、スノーマンが歩道側に倒れていました。一体何が起きたのでしょうか。別のカメラにも、スノーマンが倒れる一部始終が捉えられていました。何と男が、赤と緑のマフラーをつかみ、強引に引っ張り倒したのです。強い力で倒されたスノーマンは、正面から歩道にたたきつけられる