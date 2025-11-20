11月19日、仲里依紗が自身のYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』を更新。最近ハマっていることについて語った。【関連】仲里依紗「肌も綺麗になるし記憶力も良くなる」“一番いい”メンタルの整え方を力説今回の動画では、仲が妹と車内でトークする様子を公開。この中で、仲は、「最近私たちね、何ハマってると思う？」と切り出すと。「私たちは銭湯巡りにハマってます」とコメント。そして、「私最近さ、サウナっていうよりも、