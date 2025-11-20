ルフトハンザグループは、TAPポルトガル航空の民営化に向けた入札に参加する意向を正式に表明した。国営持株会社のパルプブリカ（Parpublica）が、株式の最大44.9％を売却する意向を示している。入札の後、単独会社もしくはコンソーシアムに対して売却する。提出期限は11月22日。EUの規制により国による追加投資ができない状況を踏まえ、戦略的パートナーを迎えて路線網やブランド、運航効率を強化する。財務内容のほか、航空会社