◆大相撲▽九州場所第１２日（２０日、福岡国際センター）東前頭４枚目・玉鷲（片男波）は小結・隆の勝（常盤山）を押し出し、５勝目を挙げた。持ち前の馬力で立ち合いから一気に持っていき、２秒２で決着。支度部屋で「良かった。当たるのは大事。『ドン』って感じで、ぶちかました。気持ち良かった」と声を弾ませた。連敗を５で止め、１６日に４１歳となってから初白星。これで幕内通算７００勝目に到達した。歴代１１位、