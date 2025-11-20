◆大相撲九州場所１２日目（２０日・福岡国際センター）幕内・金峰山（木瀬）が５勝目。元大関の御嶽海（出羽海）を突いて前に出ると最後は寄り切った。一時は１勝５敗と低迷も、５勝７敗まで星を戻し、「落ち着いていた。体が動いていた」とうなずいた。しこ名の由来は師匠の木瀬親方（元幕内・肥後ノ海）の地元の熊本市にある山。数日前にはパネルを持った熱狂的な金峰山ファンのちびっ子に取組後にサインと記念写真を撮った