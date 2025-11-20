漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の準決勝進出30組が20日に発表された。準々決勝に出場した134組から、昨年3位だった真空ジェシカ、一昨年準優勝のヤーレンズなどが順当に準決勝に進出した。一方で、6年連続で準決勝に進んでいたオズワルドは敗退。畠中悠（37）は自身の公式X（旧ツイッター）を更新し、「M-1準決勝まであと一歩でした！」と投稿した。伊藤俊介（36）も「ぐうの音も出ねえよ！なんにもいいことねえな