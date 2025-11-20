クマによる相次ぐ人身被害を受け、鈴木健太・秋田県知事が２０日、環境省を訪れ、所有者不明の土地にある柿の木などを伐採する際の規制緩和を求めた。住宅などに植えられた柿の木などは、実がなった状態で放置するとクマを引きつける恐れがある。ただ、所有者不明の木の場合、伐採の法的な手続きに時間がかかるという。鈴木知事は森下千里・環境政務官に要望書を手渡すと、県内の人身被害の多くが人の生活圏で発生していると